Билл Гейтс открестился от желания чипировать людей и назвал это теорией заговора

Гейтс уточнил, что его обвиняют в чипировании с помощью вакцин от коронавируса и слежке за людьми. Причём ему на улице встречаются люди с такими обвинениями в его адрес. Также обвинения строятся на том, что Гейтс якобы имеет выгоду от продажи вакцин против COVID-19.

«Они говорят что я их чипировал и теперь слежу за ними», — рассказал Гейтс.