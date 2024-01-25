Билл Гейтс открестился от желания чипировать людей и назвал это теорией заговора

Опубликовано 25 января 2024, 17:26
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Билл Гейтс открестился от желания чипировать людей и назвал это теорией заговораЕго обвиняют даже на улице
Основатель и бывший глава Microsoft Билл Гейтс в подкасте The Rest Is Politics заявил, что не имеет отношения к чипированию американцев и назвал подобное мнение самой популярной теорией заговора о себе.
Гейтс уточнил, что его обвиняют в чипировании с помощью вакцин от коронавируса и слежке за людьми. Причём ему на улице встречаются люди с такими обвинениями в его адрес. Также обвинения строятся на том, что Гейтс якобы имеет выгоду от продажи вакцин против COVID-19.
«Они говорят что я их чипировал и теперь слежу за ними», — рассказал Гейтс.
Источник:Metro
Автор:Андрей Кадуков