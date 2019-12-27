Билл Гейтс отправил 37 кг подарков случайной женщине

Девушка опубликовала видео на YouTube, в котором рассказала о том, что же она получила от одного из самых богатых людей в мире. Так, Билл Гейтс собрал в рождественской коробке рождественский свитер в стиле фильмов о Гарри Поттере, замок Хогвартс производства LEGO, робота R2D2 из “Звездных войн”, одеяло ручной работы со сценами из видеоигры The Legend of Zelda, мерч сериала “Твин Пикс” за автором Дэвида Линча, пять версий сценария 2 сезона, несколько коробок печенья Oreo, лакомства для кошки, гамак, восемь книг, настольную игру и копию рукописи романа “Великий Гэтсби” Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.

Что интересно, Гейтс не первый год участвует в новогоднем обмене подарками RedditGifts, причем каждый год команда миллиардера проводит полноценные детективные расследования, чтобы понять, чего же хотят участники лотереи, выбранные основателем Microsoft для исполнения их мечт.