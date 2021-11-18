Билл Гейтс: пандемия COVID-19 может закончиться уже в 2022 году

По его словам, в случае, если человечество не столкнётся с более опасным вариантом коронавируса, то мировая пандемия должна завершиться уже в середине 2022 года.

При этом предприниматель уточнил, что причиной тому послужит ничто иное, как массовая вакцинация от COVID-19. Это и то, что человечество выработает естественный иммунитет, приведёт к достижению «сезонных данных по гриппу».

Вместе с этим Гейтс также выразил надежду на «решение проблем с поставками вакцин против коронавируса в будущем году». Для этого экс-глава Microsoft призвал мировое сообщество активно работать и «над искоренением гриппа для уменьшения угроз появления новых пандемий».