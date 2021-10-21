Билл Гейтс поможет создать таблетку для излечения от COVID-19

Гейтс и его супруга много инвестируют в разработку препаратов от различных заболеваний. Одним таковых является экспериментальный Молнупиравир для лечения гриппа, но эффективный и при COVID-19. По словам производителя, препарат снижает риск госпитализации, если принимается в течение нескольких дней после заражения коронавирусом. Препарат также призван снизить риск смерти от ковида.

Как заявил сам Гейтс, его фонд выделит средства, чтобы помочь другим компаниям разработать более дешёвые, непатентованные формы препарата, и призвал финансовых доноров присоединиться к кампании.

Мелинда Гейтс, сопредседатель фонда, сказала: «Чтобы положить конец этой пандемии, мы должны обеспечить каждому человеку, независимо от того, где он живёт в мире, доступ к жизненно важным медицинским препаратам. Однако несправедливая реальность такова, что странам с низким уровнем дохода приходится ждать всего — от средств индивидуальной защиты до вакцин. Это неприемлемо».

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