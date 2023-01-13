Билл Гейтс пообещал передать своё богатство на благотворительность

Несмотря на это, Гейтс остаётся одним из самых богатых людей в мире. И многих интересовало, что же станет с его богатствами после смерти.

Ответ на этот вопрос дал сам предприниматель. По его словам, он планирует пожертвовать значительную часть своего состояния, включая большую часть сельскохозяйственных угодий, которыми он владеет в настоящее время, на благотворительные цели.

Вместе с тем экс-глава Microsoft также уточнил, что всё, чем он сейчас владеет, будет продано по мере поступления денег в фонд. Он заявил, что «обязан вернуть свои ресурсы обществу таким образом, чтобы они оказали наибольшее влияние на уменьшение страданий и улучшение жизни».