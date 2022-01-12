Билл Гейтс предсказал уменьшение заражений COVID-19 в 2022 году

По мнению миллиардера, уже в 2022 году, когда волна омикрон-штамма коронавируса стихнет, число заражений инфекцией пойдёт на спад. При этом он отметил, что вместе с волной омикрон-штамма COVID-19, системы здравоохранения разных стран столкнутся с трудностями.

Чаще всего тяжёлые случаи будут наблюдаться среди непривитых граждан, считает Гейтс.