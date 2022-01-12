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Билл Гейтс предсказал уменьшение заражений COVID-19 в 2022 году

А также то, к чему приведёт омикрон-штамм инфекции
В сети появился свежий прогноз по поводу COVID-19 от основателя Microsoft — Билла Гейтса.
Билл Гейтс предсказал уменьшение заражений COVID-19 в 2022 году

По мнению миллиардера, уже в 2022 году, когда волна омикрон-штамма коронавируса стихнет, число заражений инфекцией пойдёт на спад. При этом он отметил, что вместе с волной омикрон-штамма COVID-19, системы здравоохранения разных стран столкнутся с трудностями.

Чаще всего тяжёлые случаи будут наблюдаться среди непривитых граждан, считает Гейтс.

После того, как «омикрон» пройдёт по стране, в остальное время года случаев заболеваний должно быть намного меньше, так что коронавирус будут лечить скорее как сезонный грипп.

Билл Гейтс

Предприниматель также обратил внимание на недостатки существующих вакцин от коронавируса. По мнению экс-главы Microsoft, всего их два — сохранение риска заразиться COVID-19 уже привитыми и уменьшение эффективности препаратов с течением времени.

Источник: Lenta.ru
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