Билл Гейтс предсказал уменьшение заражений COVID-19 в 2022 году

Билл Гейтс предсказал уменьшение заражений COVID-19 в 2022 годуА также то, к чему приведёт омикрон-штамм инфекции
По мнению миллиардера, уже в 2022 году, когда волна омикрон-штамма коронавируса стихнет, число заражений инфекцией пойдёт на спад. При этом он отметил, что вместе с волной омикрон-штамма COVID-19, системы здравоохранения разных стран столкнутся с трудностями.
Чаще всего тяжёлые случаи будут наблюдаться среди непривитых граждан, считает Гейтс.
После того, как «омикрон» пройдёт по стране, в остальное время года случаев заболеваний должно быть намного меньше, так что коронавирус будут лечить скорее как сезонный грипп.
Предприниматель также обратил внимание на недостатки существующих вакцин от коронавируса. По мнению экс-главы Microsoft, всего их два — сохранение риска заразиться COVID-19 уже привитыми и уменьшение эффективности препаратов с течением времени.