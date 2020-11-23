Билл Гейтс предсказал возможность начала новой пандемии в 2023 году

Так, обсуждая с актрисой Рашидой Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи нынешний смертельный вирус, миллиардер явно отметил, что человеческий вид вряд ли сможет избежать вспышки нового эпидемии и пандемии. Причем случиться это может уже в ближайшие три года. Но практически сразу же после этого Гейтс успокоил собеседников, заявив, что также, при лучшем раскладе, пандемия человечеству грозит лишь через 20 лет.

При этом основатель Microsoft выразил уверенность в том, что к следующей подобной проблеме люди будут готовы заметно лучше, так как уже будут разработаны необходимые системы тестирования потенциальных носителей инфекции, а также правила введения карантина.