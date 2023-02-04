Билл Гейтс прокомментировал обвинения в создании эпидемии коронавируса

Билл Гейтс прокомментировал обвинения в создании эпидемии коронавирусаПо его мнению, людям нужно найти простое объяснение комплексной проблемы
Билл Гейтс объяснил обвинения в создании эпидемии коронавируса поиском упрощённых ответов. Основатель Microsoft Билл Гейтс прокомментировал обвинения в свой адрес о причастности к созданию и распространению коронавируса.
Фото: Cnbc.com
По словам Гейтса, людям нужно найти простое объяснение своих бед и такого явления, как пандемия. Людям нужно найти простое объяснение комплексной проблемы.
Также бизнесмен пошутил, что его чаще обвиняют в заговорах, чем бывшего главного медицинского советника президента США Энтони Фаучи, так как более известен в мире.
«Я предполагаю, что люди ищут некое чудовище, вроде бугимена (персонаж устрашения в сказках и притчах), которое стоит за кулисами. Это такое слишком упрощённое объяснение. Злые намерения намного легче понять, чем биологию», — добавил Гейтс.