Билл Гейтс прокомментировал теорию о чипировании людей

”Я никогда не занимался какими-либо вещами типа микрочипов. Эти заявления сложно опровергать, потому что они одновременно глупые или странные”, - поделился Билл Гейтс.

Напомним, что буквально в конце мая Yahoo News и YouGov провели исследование, в ходе которого выяснилось, что 28% американцев считают теорию заговора верной. Сам миллиардер обеспокоен полученными данными, поскольку, по его словам, для формирования массового иммунитета, в момент появления вакцины, потребуется вакцинировать порядка 80% населения планеты. В то же время, в случае, если люди будут уверены в том, что вакцинация не более чем афера, от COVID-19 продолжат умирать люди.