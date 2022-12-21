Билл Гейтс раскритиковал Маска за его способ управления Twitter

По словам Гейтса, Маск руководит соцсетью «интуитивно». В целом Гейтс критично относится к действиям нового руководителя Twitter.

«Я думаю, конечно, ситуация с Twitter всё запутывает. То есть, вместо объективного набора мер, принимаемых широкой группой людей, вы как бы видите интуитивные действия», — подчеркнул Гейтс.