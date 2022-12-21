Билл Гейтс раскритиковал Маска за его способ управления Twitter

03:33, 21 декабря 2022
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Билл Гейтс раскритиковал Маска за его способ управления TwitterНазвав его интуитивным
Основатель и бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс высказал своё мнение о способе руководства соцсетью Twitter, которого придерживается Илон Маск.
Фото: Bunte.de
По словам Гейтса, Маск руководит соцсетью «интуитивно». В целом Гейтс критично относится к действиям нового руководителя Twitter.
«Я думаю, конечно, ситуация с Twitter всё запутывает. То есть, вместо объективного набора мер, принимаемых широкой группой людей, вы как бы видите интуитивные действия», — подчеркнул Гейтс.