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Билл Гейтс рассказал, когда США смогут взять коронавирус под контроль

При идеальном сценарии, случиться это может уже совсем скоро
На данный момент США является страной, в которой новейшим коронавирусом заразилось наибольшее число граждан. В связи с этим очень важным является прогноз Билла Гейтса, в рамках которого предприниматель рассказал, когда же США смогут взять COVID-19 под контроль.

Для начала стоит отметить, что в вопросе оценке смертности основатель Microsoft полностью солидарен с представителями американского ведомства по здравоохранению. Он также считает, что при самом лучшем стечении обстоятельств можно рассчитывать на около 100 тыс смертельных случаев. При этом если самоизоляция и дистанцирование в стране сохранятся на нынешнем уровне, то можно ожидать, что власти страны смогут взять распространение вируса под контроль уже к концу текущего месяца. Правда, стоит отметить, что речь идет о взятии под контроль лишь на территории США — об остальных странах Гейтс не сказал ничего.

Напомним, что хоть процент смертей среди зараженных COVID-19 не столь высок, как в случае заболевания другими инфекциями, эксперты считают, что населению нашей планеты жизненно необходима вакцинация. Связано это с тем, что коронавирус яростнее многих других вирусов передается от человека к человеку.

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