Билл Гейтс рассказал, когда США смогут взять коронавирус под контроль

Для начала стоит отметить, что в вопросе оценке смертности основатель Microsoft полностью солидарен с представителями американского ведомства по здравоохранению. Он также считает, что при самом лучшем стечении обстоятельств можно рассчитывать на около 100 тыс смертельных случаев. При этом если самоизоляция и дистанцирование в стране сохранятся на нынешнем уровне, то можно ожидать, что власти страны смогут взять распространение вируса под контроль уже к концу текущего месяца. Правда, стоит отметить, что речь идет о взятии под контроль лишь на территории США — об остальных странах Гейтс не сказал ничего.

Напомним, что хоть процент смертей среди зараженных COVID-19 не столь высок, как в случае заболевания другими инфекциями, эксперты считают, что населению нашей планеты жизненно необходима вакцинация. Связано это с тем, что коронавирус яростнее многих других вирусов передается от человека к человеку.