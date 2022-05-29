Билл Гейтс рассказал о сроках возникновения новой пандемии после COVID-19

Вместе с тем Гейтс заявил, что причиной вспышки эпидемии может стать и нечто другое. Например, вирус, созданный человеком. В том числе некими биотеррористами, которые разработали его и преднамеренно распространили.

Данный сценарий миллиардер назвал «страшным», так как в таком случае данный вирус могут попытаться распространить в разных местах одновременно.