Билл Гейтс рассказал о сроках возникновения новой пандемии после COVID-19

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Билл Гейтс рассказал о сроках возникновения новой пандемии после COVID-19И каковы шансы, что это произойдёт
Не успела закончиться текущая пандемия COVID-19, а тем временем основатель Microsoft Билл Гейтс высказался о следующей мировой эпидемии. Своими размышлениями он поделился в рамках интервью, данного испанской газете El Diario.
По словам предпринимателя, следующая пандемия может случиться уже в ближайшие 20 лет. При этом вероятность данного события — около 50%.
Она может появиться от вируса, который мы уже знаем. Это может быть разновидность гриппа, другой тип коронавируса <...> И это, по крайней мере, позволило бы нам иметь некоторые сведения о том, как очень быстро получить лечение и вакцину.
Билл Гейтс
Вместе с тем Гейтс заявил, что причиной вспышки эпидемии может стать и нечто другое. Например, вирус, созданный человеком. В том числе некими биотеррористами, которые разработали его и преднамеренно распространили.
Данный сценарий миллиардер назвал «страшным», так как в таком случае данный вирус могут попытаться распространить в разных местах одновременно.