Билл Гейтс рассказал о своём отношении к биткоину

По словам Гейтса, связано это с тем, что криптовалюта — очень волатильный «продукт» и предприниматель просто не в состоянии предсказать, каким образом она будет развиваться дальше. При этом, как пишет Lenta.ru, основатель ИТ-корпорации придерживается мнения, что криптовалюта нужна не для того, чтобы уходить от уплаты налогов или других незаконных действий.

Напомним, что на днях цена биткоина в очередной раз установила новый рекорд стоимости. Тогда за одну «монету» просили более 52,2 тыс долларов. Новая волна популярности криптовалюты началась после того, как Tesla объявила о покупке биткоинов на 1,5 млрд долларов.