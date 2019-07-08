Билл Гейтс рассказал об умении Стива Джобса гипнотизировать людей

Но вот прошло 12 лет с той самой конференции, Джобса уже 8 лет, как нет в живых, но разговоры о его магическом шарме все никак не прекращаются. Вот и Билл Гейтс снова заговорил о старом товарище, порассуждав о его гипнотических способностях в коммуникациях с людьми.

“Я был как начинающий волшебник, потому что когда он “читал” заклинания, и я видел, как люди загипнотизированы, сам я не был подвержен его магии, так был хоть и начинающим, но все же волшебником”, — сказал Гейтс. “Даже когда Стив терпел неудачу, он преуспевал. Например, именно так он умудрился продать даже такое барахло, как NeXT, в 1988 году”

Также Билл отметил, что зачастую современные лидеры копируют негативные стороны характера Джобса, считая, что это может помочь им в руководстве и развитии собственной компании. На деле же, по мнению основателя Microsoft, Стив был замечателен именно в своих положительных качествах: умениях находить таланты, мотивировать их, помогать расти. И именно его негативные стороны делали из него “мудака”, с которым тяжело было ужиться.