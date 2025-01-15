Билл Гейтс: слабое развитие Windows Phone стоило Microsoft $400 млрд упущенной прибыли

Основатель компании признал, что упущенная возможность занять место Android в гонке на рынке мобильных операционок стала ключевым поражением.

Гейтс подчеркнул, что рынок операционных систем для мобильных устройств — это соревнование, где «победитель получает всё».

Microsoft, по его словам, должна была занять эту нишу: «Это было естественным для нас, но я допустил ошибки в управлении, и Microsoft не смогла стать тем, чем является Android».

Windows Phone 7 появился только в октябре 2010 года, более чем через два года после дебюта iPhone и спустя год после выхода первого смартфона на Android.

К тому моменту Android и Apple уже делили 99.9% рынка, практически не оставляя шансов конкурентам.

Гейтс признал, что эта ошибка сделала Microsoft лишь «одной из ведущих компаний», в то время как успех на мобильном рынке мог бы превратить её в бесспорного лидера индустрии.