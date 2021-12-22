Билл Гейтс спрогнозировал год окончания пандемии

Он отметил, что в истории еще не было столь быстро распространяющегося вируса, как омикрон-вариант. По мнению Гейтса, в скором времени он окажется во всех странах мира и относиться к нему нужно со всей серьезностью, поскольку он до конца не изучен. Миллиардер заверил, что если омикрон будет хоть на 50% таким же серьезным, как дельта, то человечество ждет худшая волна их тех, с которыми мы уже столкнулись.

В то же время, основатель Microsoft сообщил, что уже в следующем году пандемия может завершиться, при условии принятия необходимых мер.

“Если в этой ситуации и есть хорошие новости, то это то, что "омикрон" распространяется так быстро, что после того, как он становится доминирующей разновидностью в какой-то стране, волна заражений там сохраняется не дольше трех месяцев. Эти три месяца могут быть тяжелыми, но я все еще верю, что если будут предприняты верные шаги, то пандемия может закончиться в 2022 году”, — поделился Гейтс.