Билл Гейтс спрогнозировал новую пандемию коронавируса на основе другого патогена

По мнению Гейтса, очередная пандемия тоже будет связана с распространением коронавируса, но на основе другого патогена. Предприниматель отметил, что на данный момент хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получило 61,9% населения Земли. Но ВОЗ ставила задачу достигнуть 70% вакцинированных, чего к середине 2022 года достигнуть вряд ли удастся.

Гейтс также рассказал, что в условиях текущей пандемии вакцины начали производить и распространять в течение двух лет, а сейчас «мы должны успеть за шесть месяцев». Он подчеркнул, что для успешной борьбы с вирусами, инвестиции в медицинские технологии должны быть сделаны уже сейчас.