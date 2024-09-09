Билл Гейтс удивил: миллиардер признался в любви к ChatGPT и дал советы Microsoft по ИИ

По его словам, чат-бот помогает ему лучше разбираться в разных темах и даёт ценные объяснения на конкретные вопросы.

Признание Гейтса вызвало интерес, ведь миллиардер мог бы легко позволить себе целую команду исследователей и фактчекеров, но предпочитает обращаться к ИИ для поиска информации.

Гейтс также коснулся своей роли в Microsoft. Несмотря на то, что он покинул компанию в 2021 году, Гейтс продолжает консультировать корпорацию и поддерживает её многомиллиардное партнёрство с OpenAI.

Он подчеркнул важность развития технологий искусственного интеллекта и отметил, что его детище не только укрепляет отношения с OpenAI, но и активно работает над созданием собственных ИИ-решений..