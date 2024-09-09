Билл Гейтс удивил: миллиардер признался в любви к ChatGPT и дал советы Microsoft по ИИ

Опубликовано 09 сентября 2024, 07:591 мин.
Билл Гейтс удивил: миллиардер признался в любви к ChatGPT и дал советы Microsoft по ИИДед все еще на коне
В недавнем интервью для The Verge, Билл Гейтс поделился, что регулярно использует ChatGPT для личных исследований и написания текстов.
По его словам, чат-бот помогает ему лучше разбираться в разных темах и даёт ценные объяснения на конкретные вопросы.
Признание Гейтса вызвало интерес, ведь миллиардер мог бы легко позволить себе целую команду исследователей и фактчекеров, но предпочитает обращаться к ИИ для поиска информации.
Гейтс также коснулся своей роли в Microsoft. Несмотря на то, что он покинул компанию в 2021 году, Гейтс продолжает консультировать корпорацию и поддерживает её многомиллиардное партнёрство с OpenAI.
Он подчеркнул важность развития технологий искусственного интеллекта и отметил, что его детище не только укрепляет отношения с OpenAI, но и активно работает над созданием собственных ИИ-решений..