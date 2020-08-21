Билл Гейтс заявил о недостатке внимания к смертельной болезни из-за озабоченности коронавирусом

Так, по словам основателя Microsoft, малярийные комары явно не будут делать никаких передышек на время эпидемии COVID-19 - они как заражали людей через укусы, так и продолжают это делать. А это, в свою очередь, означает, что огромное количество людей, которые в теории могли бы быть спасены, умрут. И все из-за излишней концентрации всего мира на одной проблеме.

”Комары не придерживаются социального дистанцирования. И масок они тоже не носят. Многие люди забыли, что грипп, корь и малярия никуда не делись во время пандемии COVID-19. Паника, вспыхнувшая из-за коронавируса, привела к перекосу внимания — теперь люди помнят только об одном вирусе, но напрочь забывают об огромном количестве других, намного более опасных инфекционных болезней”, - написал Гейтс в своем официальном блоге.