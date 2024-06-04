Binance отказалась компенсировать $1 млн за баг в своём расширении для браузера

Как сказано в сообщении компании, ответственность пользователя из Китая за происходящее лежит на нём одном, поскольку воровство его денег произошло не из-за сбоя в инфраструктуре Binance. Пользователь не обратил внимания, какое расширение устанавливает в браузер, а это стороннее приложение, не имеющее отношения к продуктам и решениям Binance.

Отмечается, что хакер воспользовался контролем над веб-файлами cookie пользователя, минуя необходимость в паролях или 2FA, и применил методы «встречной торговли», чтобы вывести средства из аккаунта жертвы.