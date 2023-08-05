Binance рассказала о растущей аудитории, несмотря на тяжбу с регулятором в США

17:52, 05 августа 2023
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Binance рассказала о растущей аудитории, несмотря на тяжбу с регулятором в СШАЕщё и увеличила прибыль
Генеральный директор и совладелец крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпэн Чжао рассказал о росте количества пользователей, несмотря на иск от Комиссии по торговле ценными бумагами США с обвинением в незаконном обороте денег.
По словам Чжао, сейчас количество пользователей биржи достигло 150 млн человек. В мае их насчитывалось 128 млн: за три месяца прирост аудитории составил 22 млн.
Binance зарегистрировала новые подразделения в Японии, получила операционную лицензию в Дубае, увеличила прибыль и добавила новые активы — SEI и CYBER. Прибыль компании выросла до $209 млрд в июле, а рыночная доля Binance — 65%.