Binance рассказала о растущей аудитории, несмотря на тяжбу с регулятором в США

По словам Чжао, сейчас количество пользователей биржи достигло 150 млн человек. В мае их насчитывалось 128 млн: за три месяца прирост аудитории составил 22 млн.

Binance зарегистрировала новые подразделения в Японии, получила операционную лицензию в Дубае, увеличила прибыль и добавила новые активы — SEI и CYBER. Прибыль компании выросла до $209 млрд в июле, а рыночная доля Binance — 65%.