Биофизик рассказал, как выглядит шизофрения на МРТ

Специалисты обнаружили, что у людей, страдающих шизофренией, мозг имеет изменённую структуру, которую можно увидеть при помощи МРТ-сканирования. Этот метод позволяет измерять объёмы и толщину различных частей мозга, а также визуализировать пути, по которым информация передаётся в мозге.

С помощью МРТ можно видеть, как разные части мозга связаны между собой и насколько сильны эти связи. У людей с шизофренией видны отличия в структуре и связях между разными частями мозга.

У пациентов с этим заболеванием также наблюдаются нарушения во взаимодействии нейронов в мозге. Это может помочь лучше понять, какие именно изменения в мозге связаны с симптомами шизофрении, такими как галлюцинации и бред.

Шизофрения остаётся загадочным заболеванием, для которого пока нет точной причины, объективных методов диагностики и полного излечения.