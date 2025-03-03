Биолог объяснил, почему лихорадка денге не грозит пандемией

Аграновский подчеркнул, что хотя болезнь не угрожает глобальной эпидемии, специалисты должны внимательно следить за развитием ситуации. Вакцина от денге, по его мнению, могла бы помочь контролировать локальные вспышки заболевания. Тем не менее, он отметил, что в большинстве случаев такие заболевания ограничиваются небольшими эпидемиями в определенных регионах.

По словам жителя острова Самуи Азиатских Федора, случаи заражения лихорадкой денге на этих курортах происходят регулярно и считаются обычным явлением. Он посоветовал туристам обрабатывать территорию вокруг жилья химикатами, чтобы уменьшить риск укусов комаров.

Туристка Екатерина с Бали, подтвердила, что в период вне сезона дождей ситуация спокойная. Однако они также упоминают, что существует прививка от лихорадки денге, которая начинает действовать через несколько дней.