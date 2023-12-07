Биолог перечислила ГМО-продукты, в которые изменения вносит сама природа

На самом деле это происходит в ходе воздействия агробактерий на фрукты, овощи, ягоды, орехи. В таких продуктах тоже формируется генная модификация, но природная, не имеющая рукотворного происхождения.

По словам Матвеевой, бояться ГМО-продуктов не стоит, так как они не влияют на организм. Также эксперт перечислила наиболее известные продукты с природной геенной «инженерией». Это васаби, родственные орехам плоды, батат, чай, арахис, клюква, голубика, черника, хурма.

Для противников ГМО биолог подчеркнула, что уже проведено достаточно исследований, где изучали возможность встраивания трансгенов, включая растительные, в геном мышей, цыплят и других животных. Но оказалось, что трансгены никуда не встраиваются. Подобные эксперименты с коровами подтвердили отсутствие влияния ГМО: в молоке также ничего не обнаружили.