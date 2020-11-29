Биолог рассказала, как COVID-19 отразился на рождаемости

Так, Баранова, ссылаясь на итоги исследований ученых, сообщила о том, что на фоне пандемии коронавируса в США упала рождаемость. ”Получается, что люди, как только услышали по радио про плохую ситуацию в Китае, сразу же решили — детей рожать не будем. Как-то немного странно, что этот спад уже сейчас заметен, но тем не менее он заметен”, — поделилась мнение Баранова на своем YouTube-канале.

Баранова предположила, что статистика могла упасть и ввиду того, что из-за пандемии семьи решили повременить с регистрацией новорожденных.