Биолог рассказала, как сократить риск возникновения новых пандемий

Помимо прочего Воронцова также отметила, что снизить риск возникновения новых пандемий можно путем восстановления мест обитания диких зверей. Она отметила, что на сегодняшний день уже имеются страны, которые одобрили эту инициативу из-за коронавируса. В частности, торговлю дикими животными закрыли в Китае и Вьетнаме.

”Мы всегда знали, что когда идет торговля обезьянами, человекообразными или обычными, то есть риск передачи болезней. По подсчетам ученых, на каждом млекопитающем живет 60-70 разных видов вирусов”, — поделилась информацией Воронцова. Биолог, ссылаясь на подсчеты экспертов, сообщила о том, что от млекопитающих к человеку может перейти порядка 1,5 млн вирусов.