Биологи из России нашли способ защиты от опасных для человека белков

Исследователи из Института биологии гена РАН разработали способ контроля за активностью группы белков, работа которых зачастую приводит к развитию у человека рака.

Белки Polycomb (PcG) играют в организме роль «репрессоров», подавляя работу множества генов. Часто сверхактивные белки PcG начинают подавлять «полезные» гены, что во многих способствовать развитию раковых опухолей. Прямая их блокировка может привести к побочным эффектам для больного.

Российские биологи нашли другой способ: не допускать PcG на определенные участки хроматина — вещества, которое состоит из ДНК и структурных белков. Для привлечения белков на хроматин необходимы определенные ДНК-связывающие факторы, взаимодействующие с данным типом репрессоров, объясняет один из исследователей, руководитель группы биологии хроматина ИБГ РАН Максим Ерохин.

Эпигенетики выяснили, что белковый продукт гена Crol взаимодействует с белками PcG. Его мутация приводит к нарушению их связывания с хроматином дрозофил, использовавшихся учеными для эксперимента.

Ученые надеются, что их находка в будущем станет основой для разработки препаратов персонализированной медицины.