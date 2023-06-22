Биологи из России обнаружили продлевающее жизнь лекарство

Исследователи из НИИ физико-химической биологии имени А.Н.Белозерского МГУ им. М. В. Ломоносова совместно с коллегами из США выявили молекулярные механизмы долголетия млекопитающих. На основании этого знания они открыли новое лекарство, способное продлить жизнь. Работа ученых опубликована в журнале Cell.

Специалисты задались вопросом, насколько сходны механизма долголетия у долгоживущих видов животных, таких как голый землекоп, и у мышей, подвергнутых различным воздействиям, продлевающим жизнь.

Исследователи изучили экспрессию — активность — генов у 41 вида млекопитающих с различной продолжительностью жизни. Им удалось определить молекулярные «подписи» долгоживущих животных, такие как активация генов починки ДНК и подавление экспрессии генов, регулирующих сигнальный путь инсулина. Затем их сравнили с молекулярными биомаркерами долгоживущих мышей, которые были подвергнуты 17 различным воздействиям, продлевающим жизнь. Многие механизмы оказались различными — но некоторые универсальные паттерны все же нашлись.

Среди таких молекулярных механизмов — активация генов, контролирующих синтез белка в митохондриях, а также подавление экспрессии гена инсулиноподобного фактора роста Igf1. Последнее является одновременно и одним из признаков старения - что, по мнению ученых, говорит о том, что не все возрастные изменения вредны.

Исследователи предположили, что те из молекулярных «подписей», которые были свойственны мышам-долгожителям, но не долгоживущим видам, отражают способы продления жизни, отвечающие на уже накопленные организмом повреждения. Общие же биомаркеры долголетия отражают фундаментальные механизмы, защищающие организм от накопления первичных возрастных повреждений. Ученые подтвердили свою гипотезу, обработав клетки животных соединениями, улучшающих выживаемость мышиных, и подвергнув их окислительному стрессу.

Биологи проверили, можно ли использовать знание о молекулярных маркерах долголетия для продления жизни млекопитающих. Для этого он подобрали по открытой базе данных соединения, соединения, которые влияют на экспрессию связанных с долголетием генов. Шесть наиболее перспективных соединений в течение месяца испытали на мышах, изучая их воздействие на активность генов в печени и почках.

Одним из наиболее многообещающих соединений оказался ингибитор протеинкиназы mTOR KU0063794. Лекарство продляло жизнь пожилых мышей и улучшало их физическую активность животных.