Биологи подписали соглашение о безопасном использовании ИИ при разработке ДНК

Учёные считают, что ИИ, который будет применяться в научных разработках, не должен быть полностью закрытым, чтобы любые учёные могли принимать участие в исследованиях и экспериментах, пополняя научную базу. Но в этой сфере требуется и серьёзный контроль.

По их мнению, «научный» ИИ не должен причинять вред людям — чтобы эти технологии нельзя было использовать для создания биологического оружия. Подписанное учёными соглашение предполагает разработку ограничительных мер безопасности, которые предотвратили бы использование оборудования для производства синтетического ДНК «не по назначению», и не важно — намеренно или случайно.

«Как учёные, участвующие в этой работе, мы считаем, что преимущества современных технологий искусственного интеллекта для конструирования белков намного перевешивают потенциальный вред, и мы хотели бы гарантировать, что наши исследования будут полезны для всех в будущем», — сказано в соглашении.