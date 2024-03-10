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Наука и технологии
Опубликовано 10 марта 2024, 09:00
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Биологи подписали соглашение о безопасном использовании ИИ при разработке ДНК

Чтобы не допустить создания биологического оружия
Более 100 биологов со всего мира, среди которых нобелевский лауреат 2018 года Фрэнсис Арнольд, подписали соглашение под называнием «Ценности сообщества, руководящие принципы и обязательства по ответственной ИИ-разработке проектирования белков». Этот документ нужен для безопасного и ответственного использования ИИ при разработке синтетического белка и, как итог, ДНК.
Биологи подписали соглашение о безопасном использовании ИИ при разработке ДНК

© Ferra.ru

Учёные считают, что ИИ, который будет применяться в научных разработках, не должен быть полностью закрытым, чтобы любые учёные могли принимать участие в исследованиях и экспериментах, пополняя научную базу. Но в этой сфере требуется и серьёзный контроль.

По их мнению, «научный» ИИ не должен причинять вред людям — чтобы эти технологии нельзя было использовать для создания биологического оружия. Подписанное учёными соглашение предполагает разработку ограничительных мер безопасности, которые предотвратили бы использование оборудования для производства синтетического ДНК «не по назначению», и не важно — намеренно или случайно.

«Как учёные, участвующие в этой работе, мы считаем, что преимущества современных технологий искусственного интеллекта для конструирования белков намного перевешивают потенциальный вред, и мы хотели бы гарантировать, что наши исследования будут полезны для всех в будущем», — сказано в соглашении.