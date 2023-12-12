Биологи раскритиковали консорциум Unicode: им нужно больше эмодзи организмов

Биологи раскритиковали консорциум Unicode: им нужно больше эмодзи организмовТихоходки и другие организмы требуют представительства
Биологи из Национального исследовательского совета Италии осудили консорциум Unicode за то, что в мире эмодзи не представлены некоторые формы жизни.
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В своем исследовании ученые обнаружили, что существующая библиотека эмодзи не отражает всего многообразия древа жизни, оставляя без внимания такие важные организмы, как растения, грибы и различные беспозвоночные.
Исследователи утверждают, что такая недопредставленность мешает усилиям по сохранению природы, поскольку эти забытые виды играют жизненно важную роль в биосфере.
В то время как позвоночные доминируют на сцене эмодзи на 76 %, членистоногие, моллюски, ракообразные и аннелиды борются за свое цифровое пространство.
Трио ученых призывает консорциум Unicode разнообразить свои эмодзи на природную тематику, призывая к более инклюзивному представлению, чтобы отразить истинное богатство биоразнообразия Земли.