Биологи раскритиковали консорциум Unicode: им нужно больше эмодзи организмов

Исследователи утверждают, что такая недопредставленность мешает усилиям по сохранению природы, поскольку эти забытые виды играют жизненно важную роль в биосфере.

В то время как позвоночные доминируют на сцене эмодзи на 76 %, членистоногие, моллюски, ракообразные и аннелиды борются за свое цифровое пространство.

Трио ученых призывает консорциум Unicode разнообразить свои эмодзи на природную тематику, призывая к более инклюзивному представлению, чтобы отразить истинное богатство биоразнообразия Земли.