Наука и технологии
12:27, 12 декабря 2023
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Биологи раскритиковали консорциум Unicode: им нужно больше эмодзи организмов

Тихоходки и другие организмы требуют представительства

Биологи из Национального исследовательского совета Италии осудили консорциум Unicode за то, что в мире эмодзи не представлены некоторые формы жизни.

Биологи раскритиковали консорциум Unicode: им нужно больше эмодзи организмов

© Ferra.ru / Kandinsky 3

В своем исследовании ученые обнаружили, что существующая библиотека эмодзи не отражает всего многообразия древа жизни, оставляя без внимания такие важные организмы, как растения, грибы и различные беспозвоночные.

Биологи раскритиковали консорциум Unicode: им нужно больше эмодзи организмов
© iScience/Mammola et a

Исследователи утверждают, что такая недопредставленность мешает усилиям по сохранению природы, поскольку эти забытые виды играют жизненно важную роль в биосфере.

В то время как позвоночные доминируют на сцене эмодзи на 76 %, членистоногие, моллюски, ракообразные и аннелиды борются за свое цифровое пространство.

Трио ученых призывает консорциум Unicode разнообразить свои эмодзи на природную тематику, призывая к более инклюзивному представлению, чтобы отразить истинное богатство биоразнообразия Земли.

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