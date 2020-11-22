Биометрические данные россиян и иностранных граждан начнут хранить в специальном банке

По задумке, банк обеспечит идентификацию людей по изображению лица и отпечаткам пальцев. Сообщается, что опытно-конструкторскую работу, направленную на разработку ПО, требующегося для формирования, ведения и эксплуатации централизованного банка данных биометрических параметров россиян и граждан других стран, будут осуществлять в 2021–2023 годах.

С помощью разработок можно будет проводить идентификацию личности и неопознанных тел посредством дактилоскопической информации, изображению внешности и геномных данных. Напомним, что инициатива, подразумевающая создание информационной системы, объединяющей ресурсы по биометрическим данным россиян, была предложена еще шесть лет назад главой МВД Владимиров Колокольцевым.