Биометрию россиян предложили добавлять в единую базу без их согласия

Речь идёт о передаче биометрических данных из различных источников. Чтобы подобное было законным, были разработаны поправки к правилам сбора биометрии.

По мнению Минцифры, подобный подход позволит укрепить защищённость данных. В свою очередь эксперты считают, что в результате принятия инициативы, наполнение ЕБС будет происходить хаотично.

Отметим, что в министерстве заявили об обязанности всех организаций уведомить гражданина в случае, если его данные будут переданы в Единую базу. При этом на них также будет лежать ответственность в том, чтобы убедиться в получении гражданином этой информации.