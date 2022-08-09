Биометрию россиян предложили добавлять в единую базу без их согласия

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Биометрию россиян предложили добавлять в единую базу без их согласияЛадно хоть граждан России будут обязаны предупреждать о передаче
В Сети появилась информация о свежей инициативе Минцифры РФ. Министерство предлагает отказаться от необходимости получать согласие гражданина на передачу его биометрии в «Единую биометрическую систему».
Речь идёт о передаче биометрических данных из различных источников. Чтобы подобное было законным, были разработаны поправки к правилам сбора биометрии.
По мнению Минцифры, подобный подход позволит укрепить защищённость данных. В свою очередь эксперты считают, что в результате принятия инициативы, наполнение ЕБС будет происходить хаотично.
Отметим, что в министерстве заявили об обязанности всех организаций уведомить гражданина в случае, если его данные будут переданы в Единую базу. При этом на них также будет лежать ответственность в том, чтобы убедиться в получении гражданином этой информации.