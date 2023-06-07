Биотех-стартап по ошибке разослал своим пользователям сообщения, что у них рак

Отдельного внимания стоит тот факт, что некоторые из этих людей даже не проходили анализ крови, который проводит компания.

Стартап, разрабатывающий инновационный тест на раннее обнаружение рака, связала эту проблему с ошибкой программного обеспечения. Они уже отчитались об её устранении. При этом все пациенты, получившие данный сигнал тревоги, были проинформированы о ситуации в течение 36 часов.

По словам Grail, разрабатываемый ими тест может выявить более 50 различных видов рака всего на основании одного анализа крови. Последние испытания продукта, проведённые на 6000 пациентов, показали «многообещающие результаты», в соответствии с информацией, полученной от компании.