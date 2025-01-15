Биотехнологический стартап привлек $200 млн для возвращения шерстистого мамонта

Опубликовано 15 января 2025, 21:061 мин.
Биотехнологический стартап привлек $200 млн для возвращения шерстистого мамонтаКоторый может появиться в 2028 году
Американский биотехнологический стартап Colossal Biosciences объявил о привлечении $200 млн инвестиций, увеличив свою оценку до $10,2 млрд. Компания работает над возвращением вымерших животных, включая шерстистого мамонта, додо и тасманского волка. Сооснователь и генеральный директор компании Бен Лэмм заявил, что первый детеныш мамонта может появиться на свет к 2028 году.
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Проект основан на использовании ДНК вымерших видов, найденной в вечной мерзлоте. Генетический материал мамонтов интегрируется в клетки азиатских слонов, чтобы создать гибридный организм. Стартап подчеркивает, что их цель — не только научный прорыв, но и восстановление экосистем, поддержание биоразнообразия и помощь другим видам.
Несмотря на амбиции, проект вызывает скептицизм среди ученых. Палеонтолог Карл Флесса считает, что новое существо вряд ли будет полноценным мамонтом, и сомневается в целесообразности его возвращения в изменившуюся среду обитания. Однако Colossal Biosciences утверждает, что восстановленные животные будут находиться под строгим наблюдением в биозащитных зонах.