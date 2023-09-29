Биржа Binance призналась в бедственном положении после краха скандальной FTX

Binance отчиталась, что с руководящих постов ушли ключевые топ-менеджеры, уволено 1500 сотрудников. Американские регуляторы ведут расследования, которые могут вылиться в уголовное преследование главы биржи Чанпэна Чжао и штрафы в миллиарды долларов.

Речь даже идёт о желании менеджеров, чтобы Чжао ушёл с поста гендиректора и председателя совета директоров. Всё это делается потому, что в случае краха Binance, пострадает вся криптоиндустрия: начнутся серьёзные проблемы с ликвидностью и стоимость монет упадёт. И если место Binance займут другие криптобиржи, компания вряд ли вернётся на рынок.