Биржа Binance призналась в бедственном положении после краха скандальной FTX

Биржа Binance призналась в бедственном положении после краха скандальной FTXКрах этой компании может всерьёз повлиять на отрасль
Криптобиржа Binance оказалась в бедственном положении после краха скандальной FTX. У компании дела идут неважно не только в США, где на биржу давят Минюст и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), оно и по всему миру. Ранее через биржу проводилось 70% криптовалютных операций, а сейчас меньше половины.
Binance отчиталась, что с руководящих постов ушли ключевые топ-менеджеры, уволено 1500 сотрудников. Американские регуляторы ведут расследования, которые могут вылиться в уголовное преследование главы биржи Чанпэна Чжао и штрафы в миллиарды долларов.
Речь даже идёт о желании менеджеров, чтобы Чжао ушёл с поста гендиректора и председателя совета директоров. Всё это делается потому, что в случае краха Binance, пострадает вся криптоиндустрия: начнутся серьёзные проблемы с ликвидностью и стоимость монет упадёт. И если место Binance займут другие криптобиржи, компания вряд ли вернётся на рынок.