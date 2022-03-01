Биржа США прекратила продажу акций Яндекса и прочих российских компаний из-за санкций

Так, Нью-Йоркская площадка более не продаёт акции МТС, Мечела, Циана и HeadHunter, в то время как на NASDAQ больше нельзя купить ценные бумаги Яндекса и Ozon. Продлится подобное до разъяснений со стороны властей.

Причиной приостановки торгов называют санкции, которые были наложены на Россию из-за ситуации на Украине. Специалисты бирж по регулированию занимаются изучением условий ограничений для российских компаний.

Напомним, что за последние дни, с момента начала спецоперации России на Украине, акции Яндекса на американской бирже подешевели в 1,5 раза — до 18,94 долларов за штуку. Похожая судьба и у акций Ozon — они стали дешевле на треть, достигнув показателей в 11,6 долларов.