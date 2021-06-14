Bitcoin может стать альтернативой золоту

“Я отмечу, что Bitcoin все еще растет, поэтому он действительно показал очень хорошие результаты в этом году”, — поделился Скарамуччи с журналистами CNBC. Эксперт также добавил, что на данный момент эта криптовалюта все еще пребывает на раннем этапе внедрения и может стать альтернативой золоту.

Скарамуччи уверен в том, что Bitcoin продолжит расти, на что намекает покупка им криптовалюты на сумму порядка 500 млн долларов. Аналитики Skybridge Capital подсчитали, что к 2025 году количество владельцев Bitcoin вырастет с 125 миллионов до 1 миллиарда. В то же время, специалист отметил, что и через несколько лет Bitcoin будет таким же волатильным.