Опубликовано 23 мая 2025, 08:511 мин.
Bitcoin подорожал до рекордных $111 717 — за месяц рост составил 27%Пока что никаких признаков криптозимы
Курс главной криптовалюты снова побил исторический максимум. Сегодня Bitcoin торгуется на уровне $111 717, прибавив почти 5% за сутки и 27% за последние 30 дней. Еще месяц назад его цена держалась около $88 000.
На такие скачки, как правило, влияют важные события. Весной курс уже поднимался выше $108 000, но из-за инициатив Дональда Трампа и других факторов откатывался до $79 000. Сейчас же повод для роста — символический.
22 мая криптосообщество отмечает Bitcoin Pizza Day: в этот день в 2010 году программист Ласло Хейниц купил две пиццы за 10 000 BTC, положив начало реальному использованию криптовалюты.
Наблюдатели считают, что текущий ажиотаж связан не только с праздником, но и с усиленным интересом к цифровым активам на фоне экономической нестабильности. Впрочем, эксперты напоминают: несмотря на рост, крипторынок остается крайне волатильным.