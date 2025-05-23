Bitcoin подорожал до рекордных $111 717 — за месяц рост составил 27%

На такие скачки, как правило, влияют важные события. Весной курс уже поднимался выше $108 000, но из-за инициатив Дональда Трампа и других факторов откатывался до $79 000. Сейчас же повод для роста — символический.

22 мая криптосообщество отмечает Bitcoin Pizza Day: в этот день в 2010 году программист Ласло Хейниц купил две пиццы за 10 000 BTC, положив начало реальному использованию криптовалюты.

Наблюдатели считают, что текущий ажиотаж связан не только с праздником, но и с усиленным интересом к цифровым активам на фоне экономической нестабильности. Впрочем, эксперты напоминают: несмотря на рост, крипторынок остается крайне волатильным.