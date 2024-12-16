Наука и технологии
Опубликовано 16 декабря 2024, 17:41
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Биткойн достиг рекордных $106,000 после заявления Трампа

Трамп предложил создать стратегический резерв биткойнов, как у нефти
Цена биткойна достигла рекорда, превысив $106,000, после того как избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует создать стратегический резерв криптовалюты, аналогичный стратегическому нефтяному резерву. Это заявление значительно повысило энтузиазм инвесторов, стремящихся к росту криптовалют.
Биткойн достиг рекордных $106,000 после заявления Трампа

© Ferra.ru

Биткойн, крупнейшая и наиболее известная криптовалюта в мире, достиг исторического максимума в $106,533, а на момент последней торговой сессии оставался на уровне $104,493. Эфириум, в свою очередь, подскочил на 1,2%, достигнув $3,952.

Помимо этого, дополнительный импульс рынку дала новость о включении компании MicroStrategy в индекс Nasdaq 100, что, по мнению экспертов, приведет к новым вложениям в криптовалюты.

В то время как криптовалюта продолжает набирать популярность, инвесторы ожидают, что администрация Трампа создаст более дружелюбную нормативно-правовую среду для биткойна. Сам Трамп в интервью CNBC заявил, что США должны возглавить использование криптовалют, не позволяя другим странам, в том числе Китаю, захватить лидерство в этой сфере.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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