Биткойн достиг рекордных $106,000 после заявления Трампа

Биткойн, крупнейшая и наиболее известная криптовалюта в мире, достиг исторического максимума в $106,533, а на момент последней торговой сессии оставался на уровне $104,493. Эфириум, в свою очередь, подскочил на 1,2%, достигнув $3,952.

Помимо этого, дополнительный импульс рынку дала новость о включении компании MicroStrategy в индекс Nasdaq 100, что, по мнению экспертов, приведет к новым вложениям в криптовалюты.

В то время как криптовалюта продолжает набирать популярность, инвесторы ожидают, что администрация Трампа создаст более дружелюбную нормативно-правовую среду для биткойна. Сам Трамп в интервью CNBC заявил, что США должны возглавить использование криптовалют, не позволяя другим странам, в том числе Китаю, захватить лидерство в этой сфере.