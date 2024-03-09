Биткоин начал расти до $70 тысяч. У цифрового золота самая высокая капитализация

Опубликовано 09 марта 2024, 03:52
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Биткоин начал расти до $70 тысяч. У цифрового золота самая высокая капитализацияКак было и раньше
В ночь на 8 марта и в течение дня BTC показал новый рост, как и монета Ethereum. При этом капитализация биткоина — цифрового золота — самая высокая на рынке.
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Согласно данным биржи Binance, цена BTC поднялась до $69991, а затем скорректировалась до $68 тысяч. На момент написания материала цена актива составила $68281.
Рост одной из самых активных на сегодняшний день криптовалют, Ethereum, составил $3993. На момент написания — $3899. Рост за последние сутки составил 2,3%.
При этом совокупная капитализация рынка криптовалют превышает $2,7 трлн. Но индекс доминирования биткоина составляет 49,6% — самый высокий, как прежде, индекс Ethereum — 17,5%.