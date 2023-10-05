Биткоин начал резко расти на фоне экономической неопределённости

На начало октября курс BTC поднялся выше $28 тысяч, на данный момент курс — $27600.

Отмечается, что «киты» и «акулы» — крупные держатели биткоинов — с кошельками, вмещающими от 10 до 10 тысяч BTC, суммарно накопили на октябрь 2023 года 13,03 млн BTC. И это не разовые всплески, а тенденция, несмотря на экономическую неопределённость и судьбу биткоина в США, как и криптовалют в целом.

«Это беспрецедентный всплеск активности в сети для медвежьего рынка. Единственный раз до этого, когда активность была такой высокой, был абсолютный пик двух последних бычьих рынков», — подчеркнул Mitchell HODL в совам сообщении.