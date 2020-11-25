Биткоин оказался на грани абсолютного рекорда стоимости

Так, если в момент максимума стоимости, в декабре 2017 года, за 1 BTC просили 19 666 долларов, то прямо сейчас цена криптовалюты составляет 19 163 долларов за штуку, сообщается на портале CoinMarketCap. При этом учитывая, что только за последние две недели цена биткоина выросла на 25%, можно практически со 100% уверенностью утверждать, что рекорд будет побит.