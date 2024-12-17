Биткоин побил новый рекорд в $107 000 впервые за всю историю криптовалют

Опубликовано 17 декабря 2024, 12:191 мин.
Биткоин побил новый рекорд в $107 000 впервые за всю историю криптовалютЭто связано с политикой Трампа
За последние сутки биткоин обновил ценовой рекорд за всю историю криптовалют. Монета торговалась по цене $107,77 тысяч.
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Как сообщает Reuters, это стало реакцией рынка на заявления Трампа о планах по созданию «стратегического резерва биткоинов» в США. Также один из ключевых факторов столь стремительного удорожания актива — включение первой криптовалютной компании MicroStrategy в индекс Nasdaq-100.
По состоянию на 12:15 17 декабря курс BTC составил $107 274.