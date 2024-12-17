Биткоин побил новый рекорд в $107 000 впервые за всю историю криптовалют

Как сообщает Reuters, это стало реакцией рынка на заявления Трампа о планах по созданию «стратегического резерва биткоинов» в США. Также один из ключевых факторов столь стремительного удорожания актива — включение первой криптовалютной компании MicroStrategy в индекс Nasdaq-100.

По состоянию на 12:15 17 декабря курс BTC составил $107 274.