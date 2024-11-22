Биткоин почти дорос до $100 тысяч

За последние сутки цена BTC в среднем выросла на 2,19%, а за прошедшую неделю — на 12,35%. В настоящее время капитализация «первой криптовалюты» достигла отметки в $1,962 трлн, что выше стоимости крупнейшей мировой нефтяной компании Saudi Aramco, рыночная оценка которой — $1,801 трлн.

Если рост BTC продолжится, очередным рекордом монеты станет превышение капитализации Alphabet, материнской компании Google, которая стоит $2,06 трлн, а также Amazon — $2,085 трлн. Всё это сделает биткоин седьмым активом в мире.

На момент публикации стоимость биткоина составила $98 369.