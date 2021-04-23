Биткоин подешевел на 1 миллион рублей менее чем за две недели

Так, если ещё 13 апреля 2021 года за 1 биткоин просили 64 тыс долларов, то уже сейчас цена валюты составляет менее 50 тыс долларов. Более того, всего лишь за последние сутки падение цены биткоина составило 9%, а за неделю — практически 22%, сообщают данные CoinMarketCap. Общая капитализация цифровой валюты уже опустилась ниже 1 трлн долларов.