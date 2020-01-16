Биткоин показал рекордно взрывной рост

Напомним, что за последний месяц (с 16 декабря 2019 гола по 16 января 2020 года) биткоин показал заметный рост в цене — с 7 050 долларов до 8 650 долларов, тем самым максимально приблизившись к показателю в 9 000 долларов. Но важно понимать, что в течение этих дней биткоин сумел показать и заметное резкое падение в цене: до 6 540 долларов 18 декабря прошлого года и до 6 870 3 января текущего года.