Наука и технологии
Сегодня 15:40
Биткоин показал рекордно взрывной рост
Как ни странно, главная криптовалюта продолжает карабкаться вверх
Специалисты констатировали факт того, что уже в первой половине января текущего года курс биткоина вырос на 20%. Данный показатель является абсолютным рекордом для начала года за последние восемь лет.
Как отметили эксперты отрасли, данный темп роста в начале года биткоин демонстрировал лишь в 2012 году. И что интересно, положительная динамика курса главной криптовалюты планеты также повлияла и на уровень стоимости прочих валют: так, эфир за тот же срок подрос в цене на 25%, XRP выросла на 20%.
Напомним, что за последний месяц (с 16 декабря 2019 гола по 16 января 2020 года) биткоин показал заметный рост в цене — с 7 050 долларов до 8 650 долларов, тем самым максимально приблизившись к показателю в 9 000 долларов. Но важно понимать, что в течение этих дней биткоин сумел показать и заметное резкое падение в цене: до 6 540 долларов 18 декабря прошлого года и до 6 870 3 января текущего года.