Биткоин продолжил рост и впервые достиг цены более $94 тысяч

Опубликовано 20 ноября 2024, 17:521 мин.
Биткоин продолжил рост и впервые достиг цены более $94 тысячВозможно, на фоне избрания Трампа президентом США
Вероятно, избрание Трампа президентом всё же сказалось на криптовалютах, как о том и говорили многочисленные аналитики. За весьма небольшой период цена «первой криптовалюты» — битокина — впервые побила предыдущие рекорды.
Теперь актив торгуется за более чем $94 000, на момент написания материала цена снизилась — $93 732. Тем не менее это больше, чем все предыдущие ценовые пороги.
Но это пока касается только BTC, потому что альткоины до сих пор не показали каких-либо предпосылок к росту. Среди многообещающих проектов намечается инфляция, что предполагает открытие и освобождение заблокированных активов.