Биткоин продолжил рост и впервые достиг цены более $94 тысяч

Теперь актив торгуется за более чем $94 000, на момент написания материала цена снизилась — $93 732. Тем не менее это больше, чем все предыдущие ценовые пороги.

Но это пока касается только BTC, потому что альткоины до сих пор не показали каких-либо предпосылок к росту. Среди многообещающих проектов намечается инфляция, что предполагает открытие и освобождение заблокированных активов.