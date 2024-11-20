Наука и технологии
Опубликовано 20 ноября 2024, 17:52
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Биткоин продолжил рост и впервые достиг цены более $94 тысяч

Возможно, на фоне избрания Трампа президентом США
Вероятно, избрание Трампа президентом всё же сказалось на криптовалютах, как о том и говорили многочисленные аналитики. За весьма небольшой период цена «первой криптовалюты» — битокина — впервые побила предыдущие рекорды.
Биткоин продолжил рост и впервые достиг цены более $94 тысяч
© Freepik.com

Теперь актив торгуется за более чем $94 000, на момент написания материала цена снизилась — $93  732. Тем не менее это больше, чем все предыдущие ценовые пороги.

Но это пока касается только BTC, потому что альткоины до сих пор не показали каких-либо предпосылок к росту. Среди многообещающих проектов намечается инфляция, что предполагает открытие и освобождение заблокированных активов.

Источник:Reuters
Автор:Андрей Кадуков
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