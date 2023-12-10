Биткоин продолжили покупать: монете предсказали скачок до $48 тысяч

00:00, 10 декабря 2023
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Биткоин продолжили покупать: монете предсказали скачок до $48 тысячПокупатели давят на рынок
Биткоин продолжает рост, несмотря на попытки коррекции. Интерес покупателей привёл к взрывному росту этой криптовалюты с $37655 на начало декабря до $44 тысяч в настоящее время.
© Ferra.ru
Рост составил 18%, и это является максимумом за последние 20 месяцев. На некоторых торгах цена монеты достигает $44530. При этом BTC выдержал повторное тестирование рынком и остался на на уровне $44 тысяч.
Аналитики считают, что с такой тенденцией и давлением покупателей для биткоина вполне ожидаемо «ралли до $48 тысяч». Но нужно готовиться и коррекции, в силу которой BTC упадёт ниже $40 тысяч.
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