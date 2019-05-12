Биткоин снова начал быстро дорожать

Криптовалютный рынок начал резко расти, прибавив в стоимости 28 миллиардов долларов за последние 48 часов. Стоимость биткоина преодолела отметку в 7,4 тысяч долларов, это максимальная стоимость за весь 2019 год.

На многих основных рынках торговые объёмы биткойна вернулась у уровню конца 2017 года. Капитализация на данный момент превышает 130 млрд долларов, а торговые объёмы — 30 млрд.

Напомним, в декабре 2017 года курс биткоина достигал 20 тысяч долларов. Настоящий бум криптовалют начался весной, а за весь 2017 год общий рынок вырос более, чем в 200 раз.