Биткоин снова под откос: мировой уровень торговли этой криптовалютой резко снизился

16:08, 04 мая 2023
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Биткоин снова под откос: мировой уровень торговли этой криптовалютой резко снизилсяХотя перед этим был самый курс этой криптовалюты
Совокупный объём торгов биткоином внезапно упал на 58% — более чем на $700 млрд. Произошло это в апреле на фоне максимального курса этой криптовалюты в $30,4 тысячи и высоких заработков майнеров.
Причём апрель не является кризисным месяцем для любых криптовалют, поэтому специалисты отмечают, что падение биткоина обусловлено намерениями инвесторов вкладывать деньги в другие активы.
Уточняется, что в марте общий доход майнинга биткоина достиг $1,2 трлн, а в апреле уже составил $492,9 млрд.