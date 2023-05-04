Наука и технологии
16:08, 04 мая 2023
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Биткоин снова под откос: мировой уровень торговли этой криптовалютой резко снизился

Хотя перед этим был самый курс этой криптовалюты

Совокупный объём торгов биткоином внезапно упал на 58% — более чем на $700 млрд. Произошло это в апреле на фоне максимального курса этой криптовалюты в $30,4 тысячи и высоких заработков майнеров.

Причём апрель не является кризисным месяцем для любых криптовалют, поэтому специалисты отмечают, что падение биткоина обусловлено намерениями инвесторов вкладывать деньги в другие активы.

Уточняется, что в марте общий доход майнинга биткоина достиг $1,2 трлн, а в апреле уже составил $492,9 млрд.

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